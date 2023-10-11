Цены на нефть перешли к снижению

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре и WTI с поставкой в ноябре 2023 года на лондонской бирже ICE снижалась более чем на 1,1% к закрытию предыдущей сессии, свидетельствуют данные торгов.

К 14:45 мск цена нефти Brent снижалась на 1,14% и составляла $86,72 за баррель. В то же время нефть WTI торговалась на уровне $84,96 за баррель (-1,4%).

По данным торговой площадки на 14:57 мск, цена нефти Brent замедлила снижение до 0,68% и находилась на уровне $87,12 за баррель, а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2023 года снижался на 0,92% - до $85,38 за баррель.