Путин: строительство российской АЭС в Египте идет с опережением графика
Строительство российской атомной электростанции Эль-Дабаа в Египте идет с опережением графика, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН).
"С опережением графика возводится четвертый энергоблок АЭС Эль-Дабаа в Египте. Это наш флагманский проект на Африканском континенте. Но здесь мы не ограничиваемся только строительством станции. Здесь мы, по сути, с нуля вместе с египетскими специалистами, нашими друзьями из Египта, создаем целую отрасль", - сказал он.