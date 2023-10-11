Путин: строительство российской АЭС в Египте идет с опережением графика

"С опережением графика возводится четвертый энергоблок АЭС Эль-Дабаа в Египте. Это наш флагманский проект на Африканском континенте. Но здесь мы не ограничиваемся только строительством станции. Здесь мы, по сути, с нуля вместе с египетскими специалистами, нашими друзьями из Египта, создаем целую отрасль", - сказал он.