Путин заявил о переходе мировой экономики на многополярную модель

Мировая экономика переходит к многополярной модели, в которой есть несколько центров роста. Об этом заявил сегодня на пленарном заседании Российской энергетической недели президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словам главы России, проведение форума, на котором российские и зарубежные эксперты могут вместе обсудить тенденции и перспективы глобальной энергетики, сейчас особенно необходимо.

«Мировая экономика переходит к многополярной модели, в которой действуют несколько центров роста, а место, роль и значение каждой страны определяется тем, как она воспринимает эти глубинные, необратимые процессы», - пояснил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что роль стран будет определяться и тем, насколько эффективно они умеют отстаивать свой экономический, промышленный и энергетический суверенитет, а также перестраивать «инвестиционные, торговые и кооперационные связи».

Владимир Путин обратил внимание на то, что именно такой этап трансформации сейчас проходит и Россия, меняя географию внешней торговли.

После начала Россией специальной операции на Украине ЕС, США и другие западные страны ввели масштабные антироссийские санкции, в том числе в топливно-энергетической, банковской сферах и в торговле.