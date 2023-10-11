Путин поручил кабмину быстрее реагировать на дефицит топлива
Президент Владимир Путин поручил правительству оперативнее реагировать на ситуации с дефицитом топлива в стране, а также принимать превентивные меры, передает ТАСС. Он также напомнил российским энергокомпаниям о том, что в приоритете должны быть поставки топлива отечественным потребителям.
В свою очередь правительство прошу действовать более оперативно, принимать меры превентивного характера, до того, как ситуация приобретет острый характер, — сказал глава государства.
Он также призвал ускорить переход от иностранных к отечественным системам стандартизации и сертификации в нефтяной и газовой отрасли. Президент отметил, что это в том числе позволит дополнительно стимулировать импортозамещение в энергетической отрасли. Наряду с этим Путин сделал акцент на том, что при внедрении отечественных программных продуктов очень важно обеспечить непрерывность работы предприятия и учесть все риски.
Во второй половине сентября в России были введены временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на внутреннем рынке, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту меру своевременной. По его словам, она будет действовать столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на топливном рынке.