Путин поручил кабмину быстрее реагировать на дефицит топлива

Президент Владимир Путин поручил правительству оперативнее реагировать на ситуации с дефицитом топлива в стране, а также принимать превентивные меры, передает ТАСС. Он также напомнил российским энергокомпаниям о том, что в приоритете должны быть поставки топлива отечественным потребителям.

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В свою очередь правительство прошу действовать более оперативно, принимать меры превентивного характера, до того, как ситуация приобретет острый характер, — сказал глава государства.

Он также призвал ускорить переход от иностранных к отечественным системам стандартизации и сертификации в нефтяной и газовой отрасли. Президент отметил, что это в том числе позволит дополнительно стимулировать импортозамещение в энергетической отрасли. Наряду с этим Путин сделал акцент на том, что при внедрении отечественных программных продуктов очень важно обеспечить непрерывность работы предприятия и учесть все риски.