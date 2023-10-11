Путин заявил, что Евросоюз переплачивает за поставки нефти и газа

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Российской экономической неделе заявил, что экономика стран Европейского союза в данный момент находится на «нулевой отметке», поскольку европейцы переплачивают за поставки нефти и газа, передает ТАСС.

«Европейские страны фактически отказались от наших энергоносителей, не полностью, но пытаются это сделать, пытаются отказаться от энергоносителей, многие годы обеспечивавших экономическое и социальное благополучие Европейского союза», — сказал президент.

Глава российского государства указал, что Россия делала это не на 100%, однако это было очень «серьезным элементом этого благополучия».

Также Владимир Путин заявил, что мировая экономика переходит к многополярной модели.