Экономика стран Европы находится на нулевой отметке, потому что граждане переплачивают за поставки нефти и газа. Об этом на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

© РИА Новости

Европейские страны пытаются отказаться от энергоносителей из России, которые «многие годы обеспечивали экономическое и социальное благополучие», заявил глава государства. В результате введения санкций против российской нефти экономика Евросоюза оказалась на околонулевой отметке, а промышленное производство — в отрицательной зоне.