Брюссель создаст фонд помощи Украине с доходами от активов РФ

Бельгия создаст фонд поддержки Украины с использованием доходов от замороженных российских активов. Об этом объявил премьер-министр королевства Александр де Кроо, сообщает РИА Новости.

По его словам, общая сумма фонда составит 1,7 млрд евро.

"Этот фонд будет финансироваться за счет миллиардов российских активов, которые были заморожены в Бельгии", - сообщил он.

Премьер пояснил, что в Бельгии действует система налогообложения доходов от замороженных активов и эти налоги от доходов "должны на 100% передаваться Украине".

Александр де Кроо добавил, что средства будут использоваться в том числе для приобретения оружия и гуманитарной помощи.

Ранее Бельгия уже использовала на военную поддержку Украины 200 млн евро доходов с замороженных в стране российских активов. Всего же королевство заморозило свыше 180 млрд евро активов российского Центробанка.