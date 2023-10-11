В Ираке заявили о рисках прекращения поставок энергоресурсов
Эскалация палестино-израильского конфликта может привести к прекращению поставок энергоресурсов на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал премьер-министр Ирака Мухаммед Судани, передает «Прайм».
«Расширение кризиса и конфликта в регионе, несомненно, нарушит стабильность. Поставки энергоресурсов, тоже есть угроза того, что эти поставки могут прекратиться», — сказал он на форуме «Российская энергетическая неделя».
Судани отметил, что Ближний Восток является очень чувствительным и важным регионом, который «наполняет ресурсами энергорынки».
Напомним, что 7 октября бойцы палестинского движения ХАМАС нанесли масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газ. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.