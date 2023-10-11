Названы сроки возвращения в эксплуатацию трубопровода Balticconnector

Поврежденный в начале октября трубопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией специалисты вернут в эксплуатацию не раньше апреля 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора газотранспортной системы Финляндии Gasgrid.

В пресс-службе пояснили, что эксперты дали предварительные оценки по вопросам ремонта поврежденного участка. По их мнению, планирование работ, подготовка, транспортировка оборудования, восстановительные работы как таковые займут не менее пяти месяцев.

Таким образом, подчеркнули в Gasgrid, ближайшая возможная дата ввода в эксплуатацию трубопровода Balticconnector - начало апреля 2024 года.

В настоящее время, уточнили специалисты оператора, передача газа между Финляндией и Эстонией не осуществляется.

Вместе с тем, пояснили в пресс-службе, польская газотранспортная система работает стабильно, поставки осуществляются через СПГ-терминал в порту Инкоо.