СМИ: экономика ЕС находится под угрозой из-за помощи Украине
Аналитики британской газеты The Guardian сообщили, что экономика стран Европы может столкнуться с огромными проблемами в будущем из-за помощи Украине. Об этом сообщает 360tv.
«Германия, Италия, Франция и другие страны уже страдают от поддержки ВСУ, но они даже не представляют, что ждет их впереди», — предупредили экономисты The Guardian.
Источник также отмечает, что активная помощь ВСУ может привести «к полному краху экономики» в будущем.
Напомним, что ранее Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Исландия и Литва анонсировали новый совместный пакет военной помощи Украине стоимостью более чем в 100 миллионов фунтов.
Рамблер: главные новости