Новак заявил, что Иран и РФ обсуждают поставки российского газа
Россия и Иран обсуждают поставки газа РФ, рассматривая разные варианты, в том числе своп. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.
«У них есть запрос на позицию. Пока рано говорить об объеме. Идет проработка вопроса, как сказал президент», — сказал он в кулуарах Российской энергетической недели.
У него спросили, идет ли речь о своповых поставках. Новак ответил, что рассматриваются разные варианты, в том числе и этот.
Ранее об обсуждении поставок газа РФ на иранский рынок сообщал президент России Владимир Путин. Также он сообщал, что Тегеран и Москва рассматривают вариант создания энергетического хаба.
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