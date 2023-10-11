Россия отменила господдержку создания промышленной зоны в Египте
Правительство России приняло решение об отмене постановления, которое предусматривало господдержку создания промышленной зоны в Египте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт официальной публикации правовых актов.
Причины такого решения не уточняются.
«Отменить постановление правительства Российской Федерации... "О государственной поддержке создания и обеспечения условий деятельности Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет», — сказано в тексте сообщения.
Ранее Правительство России объявило о создании 25 стран, гражданы которых смогут оформить российскую «карту туриста».
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