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Россия отменила господдержку создания промышленной зоны в Египте

Правительство России приняло решение об отмене постановления, которое предусматривало господдержку создания промышленной зоны в Египте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт официальной публикации правовых актов.

Россия отменила господдержку создания промышленной зоны в Египте
© РИА Новости

Причины такого решения не уточняются.

«Отменить постановление правительства Российской Федерации... "О государственной поддержке создания и обеспечения условий деятельности Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет», — сказано в тексте сообщения.

Ранее Правительство России объявило о создании 25 стран, гражданы которых смогут оформить российскую «карту туриста».

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