Путин оценил отношения между Россией и Саудовской Аравией в ОПЕК+

Президент России Владимир Путин заявил о высоком уровне доверия между РФ и Саудовской Аравией в ОПЕК+. Об этом политик сообщил на пленарном заседании Российской энергетической недели, пишет ТАСС.

По его словам, Россия прислушивается к мнению Саудовской Аравии.

«Потому что нет стремления надуть, обмануть, есть стремление прийти к общему решению», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что такое стремление позволит общему решению стать выгодным для всех. Он подчеркнул, что со стороны Саудовской Аравии такой же высокий уровень доверия.

В сентябре Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, во время которых обсудил БРИКС и сделку ОПЕК+.