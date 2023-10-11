Путин оценил отношения между Россией и Саудовской Аравией в ОПЕК+
Президент России Владимир Путин заявил о высоком уровне доверия между РФ и Саудовской Аравией в ОПЕК+. Об этом политик сообщил на пленарном заседании Российской энергетической недели, пишет ТАСС.
По его словам, Россия прислушивается к мнению Саудовской Аравии.
«Потому что нет стремления надуть, обмануть, есть стремление прийти к общему решению», — отметил российский лидер.
Путин добавил, что такое стремление позволит общему решению стать выгодным для всех. Он подчеркнул, что со стороны Саудовской Аравии такой же высокий уровень доверия.
В сентябре Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, во время которых обсудил БРИКС и сделку ОПЕК+.
«Достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка», — сообщили в Кремле.