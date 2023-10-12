В России верхняя одежда подорожала более чем на четверть
С наступлением осени стоимость верхней одежды в России увеличилась более чем на 25 процентов по сравнению с летними месяцами, сообщают «Известия» со ссылкой на данные государственной системы маркировки.
Так в сентябре граждане покупали пальто в среднем за 9 тыс. 754 рубля. По сравнению с летом стоимость выросла на 21,8 процента.
Средняя стоимость плащей выросла на 34,3 процента, а куртки – на 37,1 процента. По словам экспертов, с наступлением осени меньше всего подорожали ветровки – на 9,7 процента.