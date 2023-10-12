МВФ: госдолг Украины в 2025 году превысит 100% ВВП

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Долг ЕС достигнет 900 миллиардов через два года

Долг Евросоюза достигнет 900 миллиардов евро к 2026 году из-за активных заимствований на программы восстановления после пандемии и на поддержку Украины. Об этом рассказала Financial Times.

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© РИА Новости

Представитель ЕС заявил изданию, что Брюссель становится «настоящим игроком» на долговых рынках, но сталкивается со скептицизмом инвесторов. Сейчас долг Евросоюза составляет 450 миллиардов евро, это в девять раз больше, чем в 2020 году. Собеседник FT подчеркнул, что такой долг требует рефинансирования.

ЕС начал активно выпускать собственные облигации в 2020 году для реализации программы Next Generation EU — пакета экономической помощи, главная цель которого — поддержать страны блока в восстановлении после пандемии коронавируса.

На реализацию программы до 2027 года необходимо 800 миллиардов евро. Погашение кредитов должно начаться в 2028 году.

Госдолг ЕС достиг пика в 90 процентов ВВП в 2020 году, затем он немного снизился — до 88 процентов в 2021-м и до 84 процентов — в 2022 году.

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