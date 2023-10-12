МВФ: госдолг Украины в 2025 году превысит 100% ВВП

Долг Евросоюза достигнет 900 миллиардов евро к 2026 году из-за активных заимствований на программы восстановления после пандемии и на поддержку Украины. Об этом рассказала Financial Times.

Представитель ЕС заявил изданию, что Брюссель становится «настоящим игроком» на долговых рынках, но сталкивается со скептицизмом инвесторов. Сейчас долг Евросоюза составляет 450 миллиардов евро, это в девять раз больше, чем в 2020 году. Собеседник FT подчеркнул, что такой долг требует рефинансирования.

ЕС начал активно выпускать собственные облигации в 2020 году для реализации программы Next Generation EU — пакета экономической помощи, главная цель которого — поддержать страны блока в восстановлении после пандемии коронавируса.

На реализацию программы до 2027 года необходимо 800 миллиардов евро. Погашение кредитов должно начаться в 2028 году.