Иран предложил свои транспортные коридоры для экспорта зерна из России

Тегеран предложил Москве не только импортировать российское зерно, но использовать иранскую территорию в качестве безопасного коридора для его экспорта в третьи страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани.

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«Речь идет о том, что Иран может не только импортировать зерно из России для удовлетворения собственных нужд, но и предоставить свою территорию в качестве коридора для экспорта российского зерна в третьи страны. Российская сторона может рассчитывать на Иран как на надежного и долгосрочного партнера», - подчеркнул Роухани.

По словам замминистра, в условиях конфликта на Украине и санкционного давления Запада иранский маршрут для экспорта российского зерна является безопасной альтернативой.

«К сожалению, мы работаем в этом направлении немного медленно. Этот путь, безусловно, является путем долгосрочного партнерства и стратегии», - отметил иранский политик.

В июле 2022 года между Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН была заключена зерновая сделка. Она предполагала вывоз сельхозпродукции в другие страны из украинских портов Одессы, Южный и Черноморск. Со своей стороны Россия потребовала беспрепятственные поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки, решение вопросов в банковской сфере и реанимацию аммиакопровода Тольятти - Одесса.