Новак заявил о глобальной трансформации газовой отрасли России

"Со своей стороны мы понимаем, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет рост потребления энергетических ресурсов - не только нефти, но и газа. Газ - это дешевый энергетический ресурс, который активно используется и в будущем будет увеличивать свою долю в энергетическом балансе. Поэтому наш вектор развития - поставки в большей степени на Восток, развитие сжиженного природного газа, который можно поставлять в любую точку мира транспортом. У нас тоже происходит глобальная диверсификация газовой отрасли в настоящий момент", - сказал Новак.