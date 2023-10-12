Центробанк назвал факторы стабилизации рубля

В Банке России назвали пять факторов стабилизации курса национальной валюты. Об этом со ссылкой на ответ экспертов регулятора на вопросы депутатов КПРФ сообщает газета «Ведомости».

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Для укрепления рубля необходимо дальнейшее повышение ключевой ставки. По словам аналитиков, в августе изменение показателя помогло избежать раскручивания инфляционных ожиданий и роста внутреннего спроса. Второй фактор стабилизации рубля — отказ от покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Также регулятор обозначил необходимость механизма конвертации валют, используемых в расчетах за экспорт. Так, например, ЦБ работает над созданием новых каналов оплаты поставок с Резервным банком Индии, чтобы решить проблему возврата зависших рупий, и работает над расширением возможностей для расчетов с использованием рубля.

Четвертый фактор стабилизации нацвалюты — экспортная пошлина, привязанная к курсу, которую в правительстве ввели с начала октября. Продавцы будут освобождены от уплаты пошлины при стоимости доллара менее 80 рублей. При курсе более 95 рублей ставка будет максимальной (7 процентов). Последним фактором аналитики назвали продажи валюты в рамках зеркалирования инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

По мнению аналитиков, валютные ограничения не окажут значительного влияния на курс. Для дальнейшей стабилизации рубля эффективны прежде всего экономические стимулы: «адекватная стоимость кредита» и система налогообложения, которая снижает потребность в продаже валюты для оплаты налогов, добавили в ЦБ.