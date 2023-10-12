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В ЦБ прокомментировали возврат продажи валютной выручки

В Банке России сообщили, что благодаря возврату в России обязательной продажи валютной выручки ситуация с ликвидностью в стране улучшится. Кроме того, как считают там, мера снизит краткосрочную волатильность на рынке, передает РИА Новости.

В ЦБ прокомментировали указ Путина по валютной выручке компаний
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Также там отметили, что адресный характер ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов.

Регулятор подчеркивает, что установление требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации компаниями валюты.

Ключевые факторы стабильности валютного рынка — внешнеторговый баланс и проводимая ЦБ денежно-кредитная политика, нацеленная на снижение инфляции, указали в ЦБ.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи в РФ.

При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.

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