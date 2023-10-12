В ЦБ прокомментировали указ Путина по валютной выручке компаний

В Банке России сообщили, что благодаря возврату в России обязательной продажи валютной выручки ситуация с ликвидностью в стране улучшится. Кроме того, как считают там, мера снизит краткосрочную волатильность на рынке, передает РИА Новости.

Также там отметили, что адресный характер ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов.

Регулятор подчеркивает, что установление требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации компаниями валюты.

Ключевые факторы стабильности валютного рынка — внешнеторговый баланс и проводимая ЦБ денежно-кредитная политика, нацеленная на снижение инфляции, указали в ЦБ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи в РФ.