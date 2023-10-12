В Саудовской Аравии нацелены на расширение товарооборота с РФ
Россия и Саудовская Аравия должны постараться максимизировать товарооборот между странами, не нужно фокусироваться на одном секторе. Об этом заявил наследный принц Мухаммед бен Сальман, пишет «Прайм».
«Мы должны постараться максимизировать совместную торговлю и совместные инвестиции, и не обязательно нужно акцентироваться на каком-то конкретном секторе экономики», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Российской энергетической недели.
Наследный принц Саудовской Аравии также подчеркнул, что нужно реализовывать любые возможности «для извлечения взаимной выгоды», в том числе и работать совместно над разработкой новых технологий для снижения выбросов углекислого газа.
Накануне вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что товарооборот России и Саудовской Аравии за 7 месяцев вырос на 20%. По его словам, к 2030 году ожидается «кратный рост объема до $7 млрд», сообщает ТАСС.
При этом вице-премьер отметил, торговля России и Саудовской Аравии в сфере сельского хозяйства может вырасти с $1 млрд в 2022 году до $1,4 млрд в 2023 году.
В свою очередь президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» заявил о том, что между ним и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом установились личные доверительные отношения. Глава государства подчеркнул, что «взаимное доверие очень важно» при принятии решений, пишет РИА Новости.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может создать различные проблемы для экономики США, а также для кампании по переизбранию президента Джо Байдена в 2024 году.