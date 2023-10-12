В Саудовской Аравии нацелены на расширение товарооборота с РФ

Россия и Саудовская Аравия должны постараться максимизировать товарооборот между странами, не нужно фокусироваться на одном секторе. Об этом заявил наследный принц Мухаммед бен Сальман, пишет «Прайм».

«Мы должны постараться максимизировать совместную торговлю и совместные инвестиции, и не обязательно нужно акцентироваться на каком-то конкретном секторе экономики», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Российской энергетической недели.

Наследный принц Саудовской Аравии также подчеркнул, что нужно реализовывать любые возможности «для извлечения взаимной выгоды», в том числе и работать совместно над разработкой новых технологий для снижения выбросов углекислого газа.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что товарооборот России и Саудовской Аравии за 7 месяцев вырос на 20%. По его словам, к 2030 году ожидается «кратный рост объема до $7 млрд», сообщает ТАСС.

При этом вице-премьер отметил, торговля России и Саудовской Аравии в сфере сельского хозяйства может вырасти с $1 млрд в 2022 году до $1,4 млрд в 2023 году.

В свою очередь президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» заявил о том, что между ним и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом установились личные доверительные отношения. Глава государства подчеркнул, что «взаимное доверие очень важно» при принятии решений, пишет РИА Новости.