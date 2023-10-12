Новак рассказал о реакции рынка нефти на обострение конфликта на Ближнем Востоке

Мировой рынок нефти пока довольно слабо отреагировал на конфликт на Ближнем востоке (между Израилем и Палестиной), что отразилось на цене нефти. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак , выступая на "Российской энергетической неделе".

"Сейчас трудно спрогнозировать (как поведет себя цена нефти), такие конфликты влияют на оценки рынка, те же котировки на бирже оценивают риски. Сегодняшние цены, которые складываются на мировых нефтяных рынках, это объективная оценка тех рисков, которые мы видим из-за того, как развивается (конфликт) на Ближнем Востоке. Если цены будут выше, то и риски значит буду выше. Пока, наверное, риски не сильные, не так оцениваются, как могли бы", - сказал он.