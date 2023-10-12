В Пакистане заявили о желании нарастить экспорт нефти из России

Правительство Пакистана намерено в ближайшие несколько лет увеличить долю нефти, поставляемой из России, до около 30%. Об этом сообщил временный федеральный министр энергетики страны Мухаммад Али, передает ТАСС.

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Глава ведомства поделился соответствующими планами в ходе выступления на Международном форуме «Российская энергетическая неделя». Мероприятие проходит в Москве с 11 по 13 октября.

«Мы думаем, что мы можем удовлетворить 10% наших потребностей в нефти за счет России. В ближайшие несколько лет мы можем увеличить эту долю до 30%», — указал представитель Исламабада.

Он добавил, что в 2023 году его государство впервые получило нефтяной груз из РФ. При этом, по словам временного министра, в будущем пакистанские власти надеются отказаться от использования доллара при оплате топлива. Как сказал Али, республика планирует перейти на другие валюты при заключении подобных сделок.