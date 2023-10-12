МЭА: рынок нефти останется "как на иголках" из-за конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке пока не привел к росту цен на нефть, но рынок остается "как на иголках" в ожидании развития кризиса, говорится в октябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Резкая эскалация геополитических рисков на Ближнем Востоке, в регионе, на который приходится более трети мировой морской торговли нефтью, поставила рынки на грань", - отмечается в обзоре.

По оценке МЭА, обострение ситуации в Израиле 7 октября привело к установлению трейдерами премии за риск к цене нефти в размере $3-4 за баррель. Но к текущему времени цены стабилизировались, а стоимость фьючерсов на нефть марки Brent опустилась к уровню около $87 за баррель.

"Хотя прямого воздействия на физическое предложение не было, рынки будут оставаться как на иголках по мере развития кризиса", - отметили в МЭА, добавив, что ближневосточный конфликт полон неопределенности, события развиваются быстро.

Накануне Минэнерго США в своем ежемесячном обзоре также отмечало, что ситуация в Израиле не повлияла на физические рынки нефти, но повысила вероятность перебоев в поставках и повышения цен на нефть.