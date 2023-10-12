ЦБ РФ ждет принятия актов для обмена замороженными активами

Банк России надеется, что в ближайшее время будут приняты нормативные акты для обмена замороженными активами российских и иностранных инвесторов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

«Мы предложили возможные механизмы обмена заблокированных активов, потому что не только у нас заблокированы активы, но и Россия в качестве ответной меры заблокировала часть активов держателей из недружественных стран. Мы надеемся, что нормативно-правовые акты на эту тему в ближайшее время будут приняты», - пояснила она, выступая в Госдуме.

Набиуллина акцентировала внимание на том, что речь идет о добровольном обмене активами и это в ряде случаев «потребует решения регуляторов соответствующих стран».

ЦБ готов изыскивать разные способы решения проблемы заблокированных активов российских инвесторов, заверила она.

После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. В качестве ответной меры Россия заблокировала ряд находящихся в стране активов иностранных инвесторов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюссель стремится конфисковать российские активы. Однако, как уточнила она, «юридически это непросто» и предстоит много работы. При этом председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что прорабатывается вариант выкупа заблокированных активов россиян на деньги со счетов «С».