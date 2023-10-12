США намерены объявить о новых мерах против России по потолку цен на нефть

Власти США намерены в четверг объявить о принятии новых мер против РФ, направленных на ограничение возможности продавать нефть по цене выше потолка. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По данным телеканала, "администрация Байдена собирается объявить о новых мерах по повышению издержек России при попытках обойти лимит, установленный на цену ее нефти". Указывается, что речь идет в первую очередь о судах, которыми якобы транспортируется российская нефть. Согласно информации источника телеканала, принятие новых мер обсуждалось в Вашингтоне несколько месяцев.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ, одновременно страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели "потолок цен" на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие со стороны всех государств ЕС и членов G7.

Россия неоднократно заявляла, что не будет поставлять нефть странам, которые используют этот механизм.