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СМИ: США намерены объявить о новых мерах против России по потолку цен на нефть

Власти США намерены в четверг объявить о принятии новых мер против РФ, направленных на ограничение возможности продавать нефть по цене выше потолка. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

США намерены объявить о новых мерах против России по потолку цен на нефть
© РИА Новости

По данным телеканала, "администрация Байдена собирается объявить о новых мерах по повышению издержек России при попытках обойти лимит, установленный на цену ее нефти". Указывается, что речь идет в первую очередь о судах, которыми якобы транспортируется российская нефть. Согласно информации источника телеканала, принятие новых мер обсуждалось в Вашингтоне несколько месяцев.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ, одновременно страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели "потолок цен" на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие со стороны всех государств ЕС и членов G7.

Россия неоднократно заявляла, что не будет поставлять нефть странам, которые используют этот механизм.

В конце сентября США заявляли, что страны Запада не собираются отказываться от применения "потолка цен", однако министр финансов США Джанет Йеллен отмечала снижение эффективности этого инструмента.