В Центробанке рассказали о поводе для снижения ставки

Банк России готов постепенно снижать ключевую ставку, но только после того, как будет зафиксировано стабильное замедление инфляции и сокращение инфляционных ожиданий. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил зампред регулятора Владимир Чистюхин, передает РИА Новости.

По его словам, Центробанк предпримет все усилия для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), что, в свою очередь, должно стать поводом для снижения кредитных ставок.

Во вторник, 10 октября, другой зампредседателя регулятора Алексей Заботкин допустил дальнейшее повышение ставки в ближайшее время и не исключил, что на высоких уровнях она сохранится и в течение следующего года. По его прогнозу, в среднем в 2024 году ключевой параметр ДКП останется на уровне 11,5-12,5 процента.

Накануне, 11 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о введении обязательной продажи валюты российскими экспортерами. Детали его исполнения должно позже определить правительство.