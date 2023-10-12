Китайские регуляторы ужесточат борьбу с оттоком капитала из страны

Китайским брокерским фирмам и их зарубежным подразделениям теперь нельзя открывать новые счета для клиентов из материкового Китая, по которым те могут вести офшорную торговлю ценными бумагами и другими активами. Соответствующее предписание выпустило Управление по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC), передает «Коммерсант».

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Кроме того, должна быть прекращена вся соответствующая маркетинговая и рекламная деятельность для инвесторов из материкового Китая.

Также власти предписали закрыть другие каналы ведения офшорной торговли, включая сайты и мобильные приложения.

По мнению аналитиков, вышеуказанные меры приняты в связи с замедлением экономического восстановления и снижением курса юаня. Как сообщается, ослабление валюты вынуждает инвесторов искать более выгодные рынки для торговли.

Bloomberg отмечает, что только в августе отток капитала из страны составил $49 млрд. Данное значение является максимальным с конца 2015 года.