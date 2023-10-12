СМИ рассказали, как указ Путина повлияет на курс рубля

Введение президентом России Владимиром Путиным обязательной продажи валютной выручки экспортерами позволит снизить волатильность рубля и укрепить его, но незначительно. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на экспертов.

По словам инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина мера является логичной и своевременной, поскольку в последние два месяца рубль находится у отметки в 100 рублей за доллар и в целом продолжает слабеть на протяжении девяти месяцев. При этом эксперт видит цель нововведения не в сильном укреплении рубля, а снижении его волатильности.

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Бахтин считает, что мера окажет эффект, но он будет умеренным, поскольку экспортеры и так продают около 72% своей выручки и основной валютой расчетов для них в 2023 году стал рубль, доля которого на конец первого полугодия превысила 40%.

«Мы считаем эту меру достаточно эффективной для стабилизации курса рубля в диапазоне 90-100 за доллар на протяжении всего времени действия», — сказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, добавив, что в случае если доллар снова превысит 100 рублей, то власти РФ могут задействовать другие административные меры.

И одной из них может стать повышение ключевой ставки, уверен он. По мнению Васильева, обязательная продажа валютной выручки укрепит рубль и тем самым снизит необходимость в монетарной жестокости, но ключевую ставку все еще могут повысить в 2023 году исходя из развития инфляционного тренда.

«Думаю, что Банк России на ближайшем заседании 27 октября повысит ключевую ставку еще на 100-200 базисных пункта — до 14-15%», — указал он, пояснив, что чем слабее окажутся рубль и выше темпы текущей инфляции к заседанию, тем выше вероятность принятия такого решения.

Такое развитие событий приведет к росту ставок по депозитам и кредитам, в том числе ипотеке, а также сделают рублевые сбережения более привлекательными из-за двухзначной доходности по вкладам и облигациям, что окажет поддержку рублю в ближайшие месяцы.