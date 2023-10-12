Экономист из США назвал главную ошибку инвесторов
По мнению Нуриэля Рубини, они не учитывают риск возможного крупного конфликта на Ближнем Востоке. В интервью Bloomberg аналитик отметил, что на рынке считают базовым план, при котором Израиль захватит сектор Газа, уничтожит ХАМАС, и этим всё ограничится.
Но существует, отметил он, и «негативный сценарий», при котором вмешаются Иран и Ливан, что может привести к конфликту между Иерусалимом и Тегераном.
«Если бы случилось так, то, конечно, поставки нефти из Персидского залива были бы нарушены, и цены на углеводороды резко выросли бы, а экономический эффект для всего мира был бы огромным. Это не базовый сценарий, но такой риск есть», — заявил Рубини в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка в Марокко.
Он резюмировал, что если стоимость топлива действительно вырастет, это станет для мира «стагфляционным шоком» и «огромной дилеммой для центральных банков».