Экономист из США назвал главную ошибку инвесторов

«Если бы случилось так, то, конечно, поставки нефти из Персидского залива были бы нарушены, и цены на углеводороды резко выросли бы, а экономический эффект для всего мира был бы огромным. Это не базовый сценарий, но такой риск есть», — заявил Рубини в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка в Марокко.