Песков заявил, что указ о продаже выручки экспортерами будет закрытым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недавний указ президента о продаже экспортерами валютной выручки будет закрытым. Об этом сообщает ТАСС.
Помимо этого, закрытым останется и перечень компаний, которые будут затронуты указом.
«Он останется закрытым, он ДСП (для служебного пользования — прим. ред.). По понятным причинам список этих компаний, учитывая недружественные действия ряда стран, не может быть опубликован», — объяснил Песков.
Напомним, что 11 октября президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий некоторых экспортеров страны продавать выручку в иностранной валюте.
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