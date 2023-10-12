США запретили двум танкерам перевозить российскую нефть

США ввели санкции против двух компаний — Lumber Marine SA и Ice Pearl Navigation Cor за нарушение санкций «ценового потолка» на экспортируемую российскую нефть, сообщило американское министерство финансов на сайте. Принадлежащие компаниям танкеры «SCF Primorye» и «Yasa Golden Bosphorus» объявлены «блокированной собственностью».

Санкции вводятся за то, что компании будто бы пользовались услугами стран, договорившихся придерживаться «ценового потолка», но при этом транспортировали нефть из РФ, которая торговалась дороже согласованных ограничений, утверждают в Минфине США.

В 2022 году страны G7 (помимо Британии и других европейских стран сюда входят США, Канада и Япония) и Австралия ввели ценовой потолок на российскую нефть — $60 за баррель. Все эти страны уже не закупали российскую нефть или делали это в крайне ограниченных объемах. Ценовой потолок был нужен для сокращения поставок российской нефти по морю в третьи страны.