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США отобрали два судна за нарушение санкций

США ввели санкции против двух компаний — Lumber Marine SA и Ice Pearl Navigation Cor за нарушение санкций «ценового потолка» на экспортируемую российскую нефть, сообщило американское министерство финансов на сайте. Принадлежащие компаниям танкеры «SCF Primorye» и «Yasa Golden Bosphorus» объявлены «блокированной собственностью».

США запретили двум танкерам перевозить российскую нефть
© globallookpress.com

Санкции вводятся за то, что компании будто бы пользовались услугами стран, договорившихся придерживаться «ценового потолка», но при этом транспортировали нефть из РФ, которая торговалась дороже согласованных ограничений, утверждают в Минфине США.

В 2022 году страны G7 (помимо Британии и других европейских стран сюда входят США, Канада и Япония) и Австралия ввели ценовой потолок на российскую нефть — $60 за баррель. Все эти страны уже не закупали российскую нефть или делали это в крайне ограниченных объемах. Ценовой потолок был нужен для сокращения поставок российской нефти по морю в третьи страны.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что получил от российского коллеги Сергея Лаврова гарантии продолжения поставок в страну нефти и газа из РФ. По словам Сийярто, поставки продолжатся в соответствии с условиями, прописанными в контрактах.

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