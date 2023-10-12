США разрешили ряд операций с внесенными в санкционный список нефтетанкерами

Министерство финансов США разрешило проводить некоторые операции с попавшими в российский санкционный список двумя нефтетанкерами до 8 января 2024 года. Об этом говорится в генеральной лицензии ведомства.

© Газета.Ru

В документе отмечается, что с участием нефтетанкеров SCF Primorye (под флагом Либерии) и Yasa Golden Bosphorus (под флагом Маршалловых островов) разрешается предоставление медицинской помощи и обеспечение безопасности членов экипажа нефтетанкеров, швартовка, а также постановка в док и ремонт этих судов.

До этого американские власти ввели рестрикции против двух компаний за нарушение установленных ограничений, касающихся продажи российской нефти.

9 октября издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йеллен сообщало, что США готовятся ужесточить санкции против российской нефтяной отрасли, чтобы пресечь уклонение от ценового лимита.