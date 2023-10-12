В США выросли запасы нефти

Мировой спрос на нефть в 2023 году составит 2,4 млн баррелей в сутки, а в 2024 году – 2,2 млн баррелей. Это следует из октябрьского доклада Организации стран-экспортеров нефти. При этом возможности увеличить объемы производства топлива в мире весьма ограничены из-за недостатка инвестиций, что ведет к дефициту нефти на мировом рынке и толкает вверх цены на них, отметили опрошенные «Газетой.Ru» аналитики и энергоэксперты. По их мнению, на газовом рынке будет наблюдаться затишье и отсутствие серьезных скачков цен. Сколько будут стоить нефть и газ в октябре, как это повлияет на Россию – в материале «Газеты.Ru».