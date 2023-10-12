США и Катар отозвали доступ Ирана к размороженным 6 миллиардам долларов

Власти США и Катара приняли решения не давать доступ Ирану к его ранее размороженным активам в размере 6 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на слова первого заместителя министра финансов США Адевале Адейемо.

По словам Адейемо, власти США и Катара решили не предоставлять Ирану доступ к разблокированным ранее средствам. Он также подчеркнул, что эта сумма «никуда не денется» в ближайшее время.

На это решение уже отреагировали в Иране.

«Указанные сенаторы и правительство США отлично знает, что они не могут пересмотреть договоренности. Деньги по праву принадлежат народу Ирана, правительство Исламской Республики Иран запланировало направить их на закупку всех необходимых и не подпадающих под санкции товаров для иранцев», — заявили в постпредстве Ирана при ООН.