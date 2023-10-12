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Экономист предсказал взлет нефти и стагфляционный шок из-за войны в Израиле

Возможное вмешательство Ирана и Ливана в палестино-израильский конфликт грозит резким скачком цен на нефть и стагфляционным шоком в мировой экономике.

Экономист предсказал взлет нефти и стагфляционный шок из-за войны в Израиле
© globallookpress.com

Такое мнение высказал американский экономист Нуриэль Рубини, передает Bloomberg.

«Если вмешаются Иран и Ливан, то поставки нефти из Персидского залива будут нарушены, что приведет к скачку цен на нефть и последующему за этим огромному экономическому эффекту», — приводятся в тексте слова Рубини.

Рост цен на нефть, по его словам, приведет к «стагфляционному шоку» и «огромной дилемме для центральных банков». Экономист отметил, что данное развитие событий не является базовым сценарием, однако в настоящее время глобальные финансовые рынки «недооценивают эти риски».

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