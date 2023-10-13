Иран намерен снабдить россиян бытовой техникой
Производители бытовой техники из Ирана намерены открыть производство в России, сообщает «Коммерсант».
Речь идет о компаниях Datees и Emersun, которые могут купить простаивающие мощности южнокорейских компаний Samsung и LG. Как считают эксперты, российских потребителей может оттолкнуть дизайн. В настоящее время ведутся консультации о покупке производственных линий в России.
Как заявил основатель Smart Solutions Гусейн Иманов, Министерство промышленности и торговли РФ «поставил ультиматум LG и Samsung до 1 января 2024 года либо возобновить производство в стране, либо продать его заинтересованным компаниям. В противном случае эти заводы могут быть национализированы.
Эксперты говорят, что продвижение иранской бытовой техники затруднит «специфический дизайн».
Компания Datees производит пылесосы, вытяжки, микроволновые печи. Завод находится под Тегераном.
Emersun занимается выпуском холодильников, стиральных машин и газовых плит.