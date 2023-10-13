Иран намерен снабдить россиян бытовой техникой

Речь идет о компаниях Datees и Emersun, которые могут купить простаивающие мощности южнокорейских компаний Samsung и LG. Как считают эксперты, российских потребителей может оттолкнуть дизайн. В настоящее время ведутся консультации о покупке производственных линий в России.