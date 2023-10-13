СМИ узнали о возможном продлении повышенных пошлин на вино

В России решили пролонгировать до конца 2023 года действие повышенных ввозных пошлин на вино из «недружественных» стран, которые были введены минувшим летом. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Газета ссылается на близкого к правительству собеседника и источник в крупной алкогольной компании.

Отмечается, что импортные пошлины на вина из Евросоюза, США, Австралии и т. д. с 1 августа увеличились с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за 1 л.

По мнению российских виноделов, ситуация с конкуренцией с дешевым иностранным вином улучшится.

Участники рынка указывают на сокращение в августе этого года импорта всех вин на 30% к аналогичному периоду прошлого года и на 32,5% к июлю, до 30,7 млн л, без учета ЕАЭС.

В Ladoga отмечают, что в связи с повышением пошлин из портфеля выводятся категории, которые стало невыгодно возить.