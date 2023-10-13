Россия планирует дать в долг другим странам 1,4 трлн рублей

Россия в ближайшие три года намерена предоставить кредиты дружественным странам на сумму в 1,4 трлн рублей. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к закону о бюджете на 2024-2026 годы пишут «Известия».

В пояснительной записке отмечается, что в следующем году российские власти планируют дать в долг 468,5 млрд рублей. В 2025-м эта сумма вырастет до 473,7 млрд, а в 2026-м — до 479,9 млрд. Таким образом за три года Россия выдаст другим странам займы на 1,4 трлн рублей ($15,6 млрд).

В документе Минфина подчеркивается, что эти деньги необходимы для завершения действующих проектов, выполнения российских обязательств в рамках межправительственных договоренностей, а также для финансовой поддержки экспорта.

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что Россия практически ежегодно наращивает объемы кредитования других государств. При этом информация о получателях таких кредитов — государственная тайна. Однако, учитывая геополитическую обстановку, в приоритете могут быть государства ЕАЭС, Азии и Африки.

В частности, Россия строит атомные станции в Турции, Белоруссии, Египте, Индии, Иране, Китае, Венгрии, Бангладеш — соответственно, займы могут выделяться на закупку технологий и оборудования, пояснила доцент департамента логистики Финансового университета при правительстве РФ Дарья Швандар.

Эксперты также отметили, что предоставление таких кредитов другим странам — это распространенный в мире механизм, который направлен как на усиление влияния, так и стимуляцию экспорта и поддержку роста внутреннего производства.

Напомним, что в 2019 году впервые за десять лет иностранные заемщики вернули России больше кредитов, чем получили. Кроме того, в 2019 году сумма погашенных долгов стала рекордной.