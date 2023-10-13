Биржевая цена газа в Европе выросла

Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 600 долларов за тысячу кубометров, показав рост на 5%. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

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Подобная динамика наблюдается впервые с 10 марта.

На открытии торгов ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) находились на уровне 556,1 доллара (-4,3%) за тысячу кубометров. К 9.52 мск их стоимость составила 610,2 доллара (+5%). Днем ранее цены выросли на 15%, до 580 долларов за тысячу кубометров.

10 октября ведущие финские СМИ сообщили о готовящейся экстренной пресс-конференции правительства Финляндии о ситуации с утечкой на газопроводе Balticconnector. После этого стоимость газа начала расти.