Сийярто: Венгрия расширит присутствие своих компаний в РФ

Венгрия выступает за расширения сотрудничества с Россией в областях, не затронутых санкциями, в том числе в сельском хозяйстве и здравоохранении. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

«Мы продолжаем поддерживать расширение присутствия венгерских компаний сельскохозяйственной и пищевой промышленности на российском рынке, а также выступаем за развитие сотрудничества в сфере здравоохранения», - написал Сийярто в Facebook* после встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Он также отметил, что глава российского Министерства здравоохранения «много сделал для развития сотрудничества, идет ли речь о поставках газа или о прививках от коронавируса».

Ранее Петер Сийярто заявил, что Будапешт не планирует отказываться от поставок газа из России по политическим причинам. По его оценке, поставки сжиженного природного газа из США не компенсируют ЕС сокращение импорта российского газа.

При этом министр иностранных дел Венгрии отмечал, что ошибки Евросоюза, в том числе и во время украинского кризиса, привели к ослаблению экономики и безопасности объединения.