Назван предел укрепления рубля

«Все-таки существует геополитическая напряженность — это раз. Какая-то часть участников рынка и прежде будет себя вести в такой странной парадигме — на Западе активы могут отобрать, но почему-то часть владельцев считает, что это меньший риск, чем оставлять их в России. Этих людей станет меньше, но они останутся. Плюс некая разбалансировка, которая существует между экспортными и импортными потоками, и оплата за них. Все мы знаем о проблеме с рупиями. Эти вещи пока никуда не деваются, чтобы их разрешить нужно время», — поделился эксперт.