Рубль ускорил рост на Мосбирже по отношению к основным валютам

Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже продолжил уверенно укрепляться по отношению к доллару, евро и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 12:30 мск, курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снижался на 0,49% - до 96,94 руб., евро достигал 102,19 руб. (-0,61%). В то же время юань снижался на 0,4% - до 13,247 руб.