ЦБ намерен рассмотреть широкий круг альтернатив решения по ставке

Банк России на предстоящем в октябре заседании совета директоров изучит необходимость в повышении ставки, а также рассмотрит широкий круг альтернатив. Об этом заявил в беседе с «Интерфаксом» зампред Банка России Алексей Заботкин.

По его словам, регулятор получит «еще довольно много» дополнительных данных. В этой связи ЦБ не считает нужным выделять сейчас конкретные альтернативы, указал зампред Банка России.

Заботкин также обратил внимание на то, что баланс рисков все еще сдвинут в сторону проинфляционных. Он подчеркнул, что это ситуация значительным образом влияет на решение по ставке.

В сентябре Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых. Он отметил, что к 11 сентября годовая инфляция выросла до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе.

Следующее заседание совета директоров по ставке запланировано на 27 октября.