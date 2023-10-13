В «Газпром нефти» рассказали о влиянии возврата к топливному демпферу
Возвращение к полным выплатам по топливному демпферу окажет поддержку нефтяной отрасли в среднесрочной перспективе. Об этом заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков в кулуарах РЭН, передает агентство «Прайм».
Однако, по его словам, целесообразно было бы подумать над пересмотром стоимости отсечения по демпферу, при которой он обнуляется.
При изменении ситуации на рынке топлива власти, возможно, примут новые решения по демпферным выплатам, подчеркнул Дюков.
«А в целом — ничего вечного нет. Демпфер ведь тоже изначально был разработан эмпирическим путем», — отметил он.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил об отсутствии у правительства планов поднимать налоговую нагрузку на нефтяную отрасль для компенсации дополнительных расходов бюджета из-за увеличения выплат компаниям за сдерживание оптовых цен на топливо (топливный демпфер) на внутреннем рынке.