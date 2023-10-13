Биржевые цены на бензин значительно изменились за неделю

Биржевая стоимость бензина АИ-95 продемонстрировала снижение к показателям понедельника — на 5,94%, до 56062 руб. за тонну, АИ-92 — на 8,1%, до 51757 руб. за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

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Ранее первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин рассказал, в каком случае могут отменить запрет на экспорт нефтепродуктов. В беседе с РБК-ТВ он заявил, что к этому прибегнут при полном насыщении российского рынка. По словам Сорокина, «сейчас частичная отмена произошла».

В сентябре власти России приняли решение о введении запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. Данный шаг был сделан для того, чтобы стабилизировать рынок и бороться с «серым» экспортом. В минувшую пятницу правительство сообщило об утверждении дополнительных мер для стабилизации внутреннего топливного рынка.