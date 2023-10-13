Экспортеров обязали продавать 90% валютной выручки

Правительство РФ определило долю валютной выручки, которую должны будут продавать компании-экспортеры, сообщает 13 октября ТАСС со ссылкой на аппарат Правительства.

Как писала «Парламентская газета», ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о продаже экспортерами валютной выручки. В перечень компаний, в отношении которых будут применяться меры, вошли 43 группы предприятий, работающие в сферах топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Теперь в Правительстве определили порядок исполнения указа главы государства. Отмечается, что с 16 октября экспортеры будут обязаны зачислять на свои счета в банках не менее 80% от общего объема полученной иностранной валюты по экспортным контрактам.

Кроме того, такие компании отныне «обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в российских банках, но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения».