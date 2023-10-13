Путин объяснил колебание курса рубля

Курс рубля на торгах может колебаться из-за того, что в страну не возвращается валютная выручка, заявил 13 октября Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Киргизии.

Как писала «Парламентская газета», ранее Путин подписал указ о продаже экспортерами валютной выручки. В перечень компаний, в отношении которых будут применяться меры, вошли 43 группы предприятий, работающие в сферах топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. А сегодня правительство установило, что экспортеры должны продавать до 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках.