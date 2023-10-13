Центробанк оценил падение реального курса рубля

Реальный эффективный курс рубля, рассчитанный по отношению к валютам основных торговых партнеров России, в январе-сентябре снизился на 29,7 процента, а в сентябре вырос на 0,2 процента. Такую предварительную оценку Центробанк опубликовал на своем сайте.

В то же время индекс реального эффективного курса рубля к доллару в прошлом месяце снизился на 1 процент, к юаню — на 0,3 процента, а к евро вырос на 1,3 процента. За девять месяцев 2023 года этот же показатель упал на 31,9 процента к доллару, на 32 процента к евро и на 26,6 процента к юаню.

Ранее Банк России оценил влияние указа президента Владимира Путина о продаже экспортной выручки на курс рубля. По мнению регулятора, эта мера улучшит ситуацию с ликвидностью и снизит волатильность национальной валюты.