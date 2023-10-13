Цена нефти марки Brent достигла 90 долларов

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигла 90 долларов за баррель, сообщает ТАСС.

Цена достигла такого уровня впервые с 4 октября.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в интервью на канале «Россия 1» заявил, что дефицит топлива, который сейчас наблюдается в Европе, связан в том числе с введением западными странами потолка цен на российскую нефть.

По его словам, российская нефть продолжает продаваться в дружественные страны, продается выше потолка. Он отметил, что введение потолка цен создало дополнительные сложности и трудности по организации поставок. Вице-премьер уверен, что в конечном итоге все привело к повышению цен на общую стоимость продукции, за которую платит потребитель, в первую очередь из Европы и США.