На Западе описали мрачные последствия для экономики из-за конфликта в Израиле

Мировую экономику ждут тяжелые потрясения из-за ситуации с Израилем. Об этом пишет Bloomberg, передает РИА Новости.

Как говорится в сообщении, конфликт между Израилем и Палестиной может подорвать мировую экономику и даже привести к рецессии, если к нему присоединятся больше стран.

Bloomberg напоминает, что Ближний Восток — важнейший поставщик энергоносителей и ключевой морской путь в регионе, поэтому военные действия здесь в конечном итоге обернутся потрясениями по всему миру.

Издание утверждает, что мировая экономика сегодня уязвима, так как все еще пытается восстановиться после всплеска инфляции, вызванного конфликтом на Украине. Война на Ближнем Востоке, где добывается много нефти, вновь разгонит инфляцию.

Авторы статьи резюмировали, что надежды на стабильный мир в этом регионе «разбились вдребезги».